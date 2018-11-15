Рустам Солнцев посоветовал Галкину смеяться над другой бабушкой, над Пугачевой

Сегодня, 09:56 \\ Шоу-бизнес

Шоумен записал видеообращение к Максиму Галкину, защищая высмеянную им Лию Ахеджакову.

 Известный российский шоумен и участник телепроекта «Дом-2» Рустам Солнцев обратился к пародисту и телеведущему Максиму Галкину в видеоролике. В своем послании он выступил в защиту Лии Ахиджаковой, у которой с Галкиным случился конфликт из-за пародии. Об этом сообщает издание Starhit.

В обращении к Галкину, Солнцев выразил мнение, что шутить над Лией Меджидовной, которую никто не может защитить, не красиво. «Предложу тебе посмеяться над Аллой Пугачевой. Она ведь тоже бабушка», - сказал Рустам Солнцев. Он припомнил и насмешку над Ахеджаковой от Ксении Собчак. По словам шоумена, если из русской культуры вычеркнуть Собчак, Галкина и его самого, то потери никто не ощутит, а если вычеркнуть Лию Ахеджакову – культура обеднеет. «Лия Меджидовна – наше сокровище. К ней нужно относиться с большим уважением», - подытожил Солнцев.

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Автор - Антон Словацкий
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