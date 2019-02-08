«Хотят начать общаться»: Серябкина впервые заговорила об отношениях с Темниковой

7 февраля вышло новое интервью певицы Ольги Серябкиной. В нем девушка впервые заговорила об отношениях с бывшей подругой Еленой Темниковой. Поклонники решили, что поведение артисток говорит о том, что они «хотят начать общаться».

Вражда бывших подруг Серябкиной и Темниковой началась в 2014 году, когда Елена объявила о своем уходе из группы SEREBRO. Кроме этого, певица рассказала, что ее дружба с Серябкиной была лишь пиар-ходом. Эти слова обидели Ольгу, так как она считала их отношения искренними.

Впервые за долгие годы Серябкина откровенно рассказала об отношениях с Темниковой в интервью для YouTube-канала «Нежный редактор».

Ольга вспомнила, что во времена, когда Темникова являлась солисткой женской группы SEREBRO, девушки жили как настоящая семья. А продюсер Макс Фадеев воспринимал Елену как родную дочь. Однако уход Темниковой все перечеркнул. Певица призналась, что дружба была «игрой».

Также Серябкина прокомментировала новость о том, что она не здоровается Темниковой. Девушка призналась, что не делает этого, потому что не считает, что это будет искренне. Ольга объяснила, что ранее никогда не поднимала в интервью тему отношений с бывшей подругой, так как считает, что говорить тут не о чем. Хотя в своих стихах периодически поднимает эту тему, называя адресата посланий «обычным предателем».

Поклонникам Серябкиной понравилось откровенное интервью певицы и то, что она высказала свое мнение об отношениях с Темниковой. А некоторым даже показалось, что бывшие подруги «хотят начать общаться»:

«Очевидно же что и Оля и Лена хотят начать общаться, но не знаю как подойти к друг другу и жду что бы кто то из них сделал первый шаг, но увы походу этого не произойдёт!».