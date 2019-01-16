Желание выше любых условностей. Ольга Бузова может готовиться к участию в Евровидении-2019

Стало известно, кто будет представлять Россию на Евровидении - 2019. Сергей Лазарев поборется за победу среди лучших европейских исполнителей. Однако Ольга Бузова может быть разочарована таким исходом – ведь именно она изъявляла желание представлять Россию в Израиле в 2019 году.

Филипп Киркоров, который входит в организаторский состав российской стороны Евровидения, был совсем не против кандидатуры Ольги Бузовой. Он указал, что Ольга интересна публике, ей присущи креативность и авангардность. Именно такие качества могут помочь одержать победу в конкурсе европейских исполнителей. Однако ведущие СМИ страны уже сообщили о том, что в Тель-Авив поедет Сергей Лазарев, который в 2016 году уже принимал участие в конкурсе. Однако тогда, по многим свидетельствам были выдвинуты предположения, что жюри засудило объективно хорошего участника. Фанаты даже создали петицию, которую просили подписать для пересмотра итогов конкурса. Однако, лианы политических дрязг оплели и такой творческий конкурс. Лишь благодаря голосованию зрителей, Сергей Лазарев занял третье место в соревновании. Шоу было поистине феерическим.

Сможет ли певец повторить успех, и создать не менее зрелищное выступление? Ведь последние годы одержать победу становится всё сложнее и сложнее. Нужно удивить придирчивую публику. Напомним, что в 2014 году победу в конкурсе одержал исполнитель с именем Кончита Вурст, а в Евровидении-2018 победила девушка, которая выступает за течение «бодипозитив» с харизматичным исполнением песни «Игрушка». Поэтому в текущем году Сергею Лазареву предстоит обойти не менее талантливых конкурсантов.

Ольга Бузова тем временем отправилась в Португалию, заинтриговав подписчиков, что готовит что-то интересное. Можно ли предположить, что известная исполнительница решила вступить с Сергеем Лазаревым в конкурентную борьбу? Ведь давно известно, что Ольга Бузова старается добиться своих целей несмотря ни на что.