Владимир Кличко был вынужден забрать дочь у бывшей жены Хайден Пенеттьери

Вчера, 21:39 \\ Шоу-бизнес

Сейчас девочка находится вместе с отцом в украинской столице. Владимиру Кличко в воспитании 4-летней Кайи-Евдокии помогает мать.

 Украинский экс-боксер Владимир Кличко был вынужден забрать 4-летнюю дочь Кайю-Евдокию у бывшей жены Хайден Панеттьери. Появились слухи в окружении голливудской актрисы, что она пристрастилась к алкоголю, так как прошлый год выдался для девушки поистине трудным. Распался брак с Владимиром Кличко, а также Хайден Панеттьери лишилась своей самой узнаваемой и прибыльной роль в сериале «Нэшвилл». 29-летняя Хайден снималась там 6 лет.

Одной из проблем Хайден Панеттьери оказался и ее новый ухажер актер Брайан Хикерсон. Стало известно, что молодому человеку не чуждо размахивание кулаками, из-за чего он уже задерживался полицейскими. Также, Хикерсон без стеснения живет на заработок своей звездной возлюбленной.

 Все эти обстоятельства вынудили Владимира Кличко обезопасить дочь, забрав ее у бывшей жены в Киев. Сейчас 4-летняя Кайя-Евдокия находится под присмотром папы и бабушки. К слову, Панеттьери такому повороту событий не сопротивлялась. Хайден сохранила с Владимиром Кличко теплые отношения и даже одобрила то, что бывший боксер забрал девочку к себе.

Владимир Кличко и Хайден Панеттьери продержались в отношениях 9 лет. Как рассказал Клично, молодые люди просто отдалились друг от друга, сначала территориально (боксер жил в Германии, а Хайден – в штатах), а после – и душевно.

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Автор - София Волкова
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