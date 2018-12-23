Джастин Бибер признался, что соблюдал целомудрие на протяжении года перед свадьбой

Певец Джастин Бибер и модель Хейли Бодуин стали мужем и женой 14 сентября прошлого года. В интервью журналу Vogue Джастин Бибер и его супруга признались, что соблюдали целомудрие на протяжении года перед свадьбой.

В бракосочетание 24-летнего Джастина Бибера и 22-летней Хейли Болдуин некоторые все еще не верят. Однако молодые знаменитости все же сделали это: Бибер и Болдуин заключили брачный союз спустя довольно короткий промежуток времени после знакомства. Поженились они в одиночестве, предоставив таинство церемонии только себе. Теперь молодожены планируют вторую свадьбу и большую вечеринку для своего окружения и семьи.

Джастин Бибер неожиданно для своих поклонников признался, что соблюдал целомудрие на протяжении года перед свадьбой. Такому же примеру последовала и его супруга. Джастин Бибер объясняет это тем, что является верующим в Бога человеком, как и его семья. Певец объясняет, что хотел соблюдением целомудрия «посвятить себя Богу». Бибер уверен, что получил божье благословение на союз с Болдуин.

Со слова пары понятно, что желание сблизиться и стало причиной помолвки через 2 месяца после знакомства. Из чего следует, что молодые люди не вступали в близкие отношения друг с другом до дня свадьбы. Однако остается непонятным, почему Джастин Бибер прибег к целомудрию именно с Болдуин, ведь молодой человек уже имел опыт половых контактов с женщинами. Многие в окружении Бибера все еще считают, что этот брак окажется недолговечным, так как молодые люди слишком поторопились.

Сразу после свадьбы Джастин Бибер набил около брови миниатюрное тату в честь своей супруги. В январе стало известно, что мать Бибера состоит в теплых отношениях с Хейли Болдуин.