Новая ведущая шоу "Спаси свою любовь" Ксения Бородина станет бороться с разводами

В жизни звезды шоу-бизнеса Ксении Бородиной появилась новая значительная роль. Теперь она стала ведущей проекта «Спаси свою любовь». Известно, что само шоу стартовало около двух-трех недель назад, но уже сейчас набрало большую популярность.

Новая ведущая Ксения Бородина призналась в том, что дороже семьи нет ничего, и она готова помогать участникам проекта сохранить самое дорогое. На данный момент времени в проекте участвуют восемь пар с их бытовыми проблемами. Также с участниками, помимо ведущих, работают психологи и помогают разбираться с их непростыми ситуациями.

Также стоит отметить тот факт, что Ксения Бородина показала содержимое своего холодильника. Известная телеведущая показала, какие продукты хранит в холодильнике, там имеются бананы, гранаты, мандарины, яблоки, ягоды, лимоны и почти два десятка бутылок с алкогольными напитками.

Кроме того, бывшая участница «Дома-2» Ольга Сударкина хочет засудить Ксению Бородину. Сударкина хочет, чтобы ведущая проекта «Дом-2» наконец-то ответила за свои слова в отношении экс-участницы. Напомним, что тогда Бородина назвала ее «девушкой легкого поведения». По словам Сударкиной, она не намерена прощать ведущей «Дома-2» ее поведение.