Пышная грудь Ким Кардашьян не поместилась в платье

Вчера, 19:21 \\ Шоу-бизнес

Звезда Instagram и собственного телешоу блеснула формами на благотворительном вечере amfAR. Пышная грудь Ким Кардашьян не поместилась в строгое черное платье от Versace, которое она выбрала для выхода в свет.

 Звезда, известная своими выдающимися формами, появилась в Нью-Йорке на мероприятии amfAR, созданном с целью сбора средств для больных СПИДом людей. Чтобы собрать на себе все взгляды присутствующих, Ким Кардашьян отдала предпочтение винтажному наряду почти 30-летней давности от Versace. Однако пышная грудь Кардашьян не поместилась в откровенное декольте в форме буквы «V». Длинное черное платье с открытыми плечами во всей красе показало грудь Карадашьян окружающим.

38-летнюю супругу рэпера Канье Уэста Ким Кардашьян папарацци с удовольствием запечатлели. Однако и сама звезда реалити-шоу поделилась снимками пышной груди в платье в своем Instagram в краткосрочных публикациях «Stories». На них видно, что платье скрывает только самые откровенные части груди Кардашьян.

 Благотворительный вечер также посетили и другие мировые звезды, такие как Мила Йовович, Хайди Клум, Мишель Родригес и другие. Там была и сестра Ким по имени Кортни.

Ким Кардашьян далеко не в первый раз показывает грудь в обществе. Так, она уже появлялась в Лос-Анджелесе в белом костюме, рубашка которого была застегнута в районе пупка. На выставке украшений Лоррейн Шварц Ким Кардашьян также появилась с пикантным декольте.

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Автор - София Волкова
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