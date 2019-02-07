"Чтобы с люстрой сочетались": домашняя Лобода опубликовала фото в новых брюках

Светлана Лобода сумела удивить публику своим необычным домашним нарядом. В нем она оказалась несколько иной, нежели публика привыкла видеть ее на сцене.

Обычно перед поклонниками звезда шоу-бизнеса предстает в коротких, привлекательных платьицах, которые смотрятся на ней весьма соблазнительно. На днях же певица опубликовала фотографию в своем Instagram-аккаунте, на ней она предстала в брюках черного цвета. Необычным же оказалось то, что нижняя часть брюк очень сильно напоминает люстру, которую можно наблюдать за спиной Светланы Лободы на сделанной ею фотографии. После обнаружения сходства возникает вопрос, что к чему было подобрано, но ответа пока что нет.

Также стоит отметить тот факт, что в Сети высмеяли новые штаны Светланы Лободы. Фанаты не остались равнодушными к новому образу певицы. Некоторые из комментировавших запись звезды шоу-бизнеса отметили, что ее брюки чем-то напоминают брюки волка из «Ну, Погоди», а другим показалось, что подобного рода штаны были у Валерия Леонтьева.

Кроме того, Светлана Лобода показала травмы, которые получила во время своего очередного концерта. Пока певица была на сцене, она из-за адреналинового драйва не заметила, как получила множество ссадин и синяков на ногах. Теперь все ее колени изуродованы кровавыми мозолями. Поклонники были шокированы тем, что они увидели, и посочувствовали певице.