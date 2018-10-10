"Андрюша, стоп": Слава порекомендовала Малахову перестать загонять россиян в депрессию и грязь

Даже находясь на Мальдивах, певица Слава не смогла отдохнуть от российского телевидения. Происходящее на федеральных каналах неприятно удивляет артистку.

Как и многие российские звёзды, певица Слава отправилась отдыхать на Мальдивы, откуда прислала своим поклонникам послание, хотя по большей части оно было обращено к телеведущему Андрею Малахову. Свою рубрику девушка назвала «Возмущения от Славы». Она рассказала, что, судя по всему, на Мальдивах работает только один российский канал, а именно «Россия 1». Слава призналась, что ей очень стыдно за своих коллег и российское телевидение. В это время по телевизору шло ток-шоу Андрея Малахова, а потому певица вспомнила, что благодаря передаче «Пусть говорят» стал знаменитым некий Гоген Солнцев. «Я не знаю, кто этот человек, просто мне мой коллега по цеху показал это… Для него это было типа смешно, для меня это чистый позор и отстой», - заявила девушка.

По её мнению, Малахову стоит остановиться. «Андрюша, остановись. Это просто ад. Всё, что делают сейчас на телевидении – это ад», - обратилась к телеведущему Слава. Она добавила, что при этом телеведущий демонстрирует умный вид лица, будто он желает помочь кому-то в решении проблемы. «Ты не решаешь проблем, ты просто вгоняешь нас в депрессняк и грязь. Андрюша, стоп», - заключила девушка.

Ужас, происходящий на федеральных каналах, возмущает певицу не в первый раз. Однажды она уже возмущалась тем фактом, что российские звёзды просят у граждан деньги на лечение или строительство, хотя эти заботы на себя должно взять государство.

Борьбу с подобными ток-шоу ведёт и актриса Мария Шукшина, которая считает, что необходимо остановить телеведущих, которые позволяют себе и гостям распускать грязные слухи как о звёздах, так и о простых россиянах.