Снимки Саши Савельевой на последних сроках беременности попали в сеть

Певица побывала в салоне красоты, который принадлежит Владу Лисовцу, чтобы привнести новые черты в свою прическу. На stories, опубликованных в Instagram из салона, у Савельевой отчетливо виден крупный живот. Значит, певица уже пребывает на последних сроках беременности.

35-летняя участница коллектива «Фабрика» очень осторожна с демонстрацией своей беременности. Какие-либо открытые обсуждения или комментарии на эту тему ее подписчикам очень трудно дождаться в сети. Все, что удалось на сегодняшний день, это то, что Савельева вместе с мужем актером Кириллом Сафоновым выбрали обои с зайцами для детской комнаты. В их жилище продолжается ремонт. Также, в январе появилось в сети видео с концерта «Фабрики», где фанаты заметили округлившийся живот исполнительницы.

Беременность Саши Савельевой уже трудно назвать просто слухом. В сеть попали снимки Савельевой на последних сроках беременности. Пока она сидела в кресле парикмахера в салоне красоты, ее сфотографировали: в сидячем положении живот певицы на последних сроках беременности хорошо виден.

Напомним, Саша Савельева и Кирилл Сафонов живут в брачном союзе уже 9 лет. За этот период певице успели изрядно надоесть расспросы поклонников о том, когда же в ее семье случится пополнение. Однажды девушка кратко ответила навязчивым людям, сказав, что все случится «вашими молитвами». Похоже, Савельева предпочитает оставлять беременность как нечто сокровенное подальше от обсуждений в сети.

К слову, у супруга Савельевой актера Сафонова уже есть взрослая 23-летняя дочь.