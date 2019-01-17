Дайнеко объяснила, почему никогда не дает бывшим второго шанса

Поклонники все гадали, живет ли еще у певицы в сердце любовь к коллеге Алексею Воробьеву, отношения с которым она пыталась строить еще в 2012 года, однако ее новое интервью разрушило все догадки.

Известная 31-летняя российская исполнительница Виктория Дайнеко накануне согласилась на беседу с журналистами таблоида Cosmopolitan, которые поинтересовались, что на сегодняшний день происходит в ее личной жизни. Знаменитость конкретного ответа не дала, однако затронула другую интересную тему - отношения с бывшими.

Дайнеко объяснила, что для себя решила никогда не давать им второго шанса, и посоветовала таким же образом поступать и другим людям. Она также рассказала, почему так считает. По ее словам, "несовместимость не проходит". Певица признается, что идея заново ввязаться в старые отношения ей тоже часто казалась более привлекательной и простой, однако делать она так не советует. По ее мнению, лучше попробовать построить все заново с новым человеком.

Виктория Дайнеко предостерегает, что особенно опасно возвращаться к человеку, который сам был инициатором расставания. Такой поворот событий лишь поможет ему еще больше самоутвердиться, однако негативно повлияет на самооценку партнера, говорит она.