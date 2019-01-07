«Комары покусали?»: Киркоров возвращает молодость с помощью «уколов красоты» - фанаты

Поклонники предположили, что король российской эстрады стал серьезно увлекаться ботоксом.

Не секрет, что 51-летний певец Филипп Киркоров с возрастом стал активно следить за своей внешностью и фигурой. Знаменитый артист старается употреблять только полезную пищу и свободное время проводит в тренажерном зале. Благодаря правильному образу жизни певцу удалось похудеть на более чем на 10 килограммов. Однако воздаст дает о себе знать и от морщин можно избавиться только с помощью «уколов красоты», говорят фанаты.

Сам Киркоров утверждает, что на лице следы не от уколов, а его просто покусали комары в Майами. «Комары покусали?», - с недоверием заявили фолловеры, которые заподозрили, что певец просто слукавил и не стал выдавать своих маленьких секретов.

Более того, фанаты посчитали, что таким способом возвращает себе молодость Киркорова научила его лучшая подруга Ани Лорак, которая и сама любит посещать косметологов.