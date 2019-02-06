"Нет ничего лучше крови младенцев": Самбурская рассказала, почему так хорошо выглядит

Российская актриса Настасья Самбурская не перестает шокировать своих подписчиков, это ей удается делать в совершенстве. В очередной раз она решила подшутить над своими поклонниками. В своем Instagram-аккаунте она опубликовала фото, на котором продемонстрировала процедуру омоложения. Новый снимок Настасьи Самбурской шокировал многочисленных поклонников.

А дело в том, что в салоне красоты актриса запечатлена с какой-то маской на лице, смесь имеет красный цвет. В связи с этим Настасья Самбурская решила оставить не многозначный комментарий, суть которого заключалась в том, что лучшим средством против старения является кровь младенцев. Фолловеры попытались угадать, что же это на самом деле, но актриса так и не раскрыла своего секрета.

Также стоит отметить тот факт, что на Настасью Самбурскую подали в суд, актрису обвинили в клевете. Истцом стала бывшая подруга звезды шоу-бизнеса Светлана Белогурова. Адвокат Белогуровой делает акцент на том, что Самбурской следует ответить за слова относительно того, что дочь Светланы и Головина была зачата в состоянии наркотического опьянения. Моральный вред, который якобы нанесла актриса, был оценен в десять тысяч рублей.

Ранее Светлана Белогурова жила у Самбурской и даже получала от нее средства, но после между ними произошел конфликт. А дело в том, что Светлана стала ходить по передачам типа «Пусть говорят» и жаловаться на свою непростую долю.