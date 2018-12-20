"Итог - развод": Саша Черно и Ольга Рапунцель готовы поплатиться семейным положением

На съемочной площадке продолжаются конфликты и могут появиться еще две «разведенки». Дело коснулось Ольги Рапунцель и Саши Черно, а также их мужей. Обе девушки оказались очень недовольны своими вторыми половинами.

Например, Саша Черно недовольна тем, как Иосиф Оганесян относится к ней, ей не нравится то, что он не желает работать, а свободное время предпочитает проводить с друзьями, но не с женой. Что касается Оли Рапунцель, то она возмущена тем, как к ней относится ее свекровь, а муж не собирается ее защищать и во всем слушается мать.

Теперь же они не видят другого выхода, кроме развода. И обе, кстати говоря, убеждены в том, что дальше будет только хуже. В недавнем эфире реалити-шоу «Дом-2» Ольга Рапунцель сделала заявление относительно того, что Дмитренко перестал заботиться о ней и их семье, так как делал это раньше. Хотя некоторые телезрители начинают замечать, что эти две пары перетянули на себя все внимание. Есть и те, которые считают подозрительным то, что тема разводов в двух семьях поднялась одновременно.

Также стоит отметить тот факт, что недавно между Иосифом Оганесяном и Сашей Черно произошла очередная ссора, девушка позволила себе в грубом тоне разговаривать с матерью возлюбленного. Молодой человек пытался объяснить, что такое поведение по отношению к нему неприемлемо, а затем просто покинул съемочную площадку. В результате данного инцидента Саша Черно решила подать на развод.

Кроме того, после обвинений Ольги Рапунцель мать Дмитрия Дмитренко озвучила сумму, которую за девять месяцев уже подарила внучке Василисе. По имеющимся сведениям, молодой паре выслали свыше 100 тысяч, но до сих пор никто от них не услышал даже банального "Спасибо".