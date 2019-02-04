"Меня прощали": Понаровская не считает измену предательством

Певица отметила, что у нее свое понятие слова "предательство". Она считает, что ошибиться может любой человек.

Стало известно, что обложку свежего выпуска российского таблоида "Стархит" в этот раз украсила фотография известной исполнительницы и актрисы Ирины Понаровской. Помимо этого, знаменитость дала корреспондентам издания откровенное интервью, по ходу которого порассуждала на тему измен в отношениях и в дружбе.









По ее мнению, если инцидент возник между друзьями, то этому не следует придавать слишком большое значение: "Надо забыть". Решить конфликт Понаровская предлагает с помощью разговора. Об отношениях между мужчиной и женщиной она говорит подобным образом: "... ошибки, они у всех случаются... Я прощала, и меня прощали!". Певица не считает измену предательством, если только речь не идет о родной стране.

Также стало известно, что на следующей неделе она выступит с концертом. Ирина Понаровская решила порадовать поклонников живым исполнением на грядущий День влюбленных, который будут отмечать 14 февраля.