У Алены Рапунцель из «Дома-2» родился сын

Сегодня, 13:58 \\ Шоу-бизнес

На данный момент она вместе с новорожденным ребенком находится в родильном отделении.

 Одна из участниц проекта «Дом-2» Алена Рапунцель родила сына. Беременность девушки проходила под пристальным вниманием подписчиков в Instagram. У Алены это первый ребенок. В сети она призналась, что беременность добавила ей более десяти килограмм лишнего веса. Несмотря на это, Рапунцель с удовольствием сфотографировалась в прозрачной накидке, демонстрируя животик.

Алена Рапунцель рассказала, что собирается воспитывать сына одна, потому что с Ильей Яббаровым она мириться не планирует. «Я уверена, что смогу стать хорошей матерью для малыша, да и с ролью отца тоже справлюсь. Я буду стремиться дать моему ребенку все самое необходимое», - рассказала Алена. По ее словам, Илья не собирается помогать ей деньгами. Молодая мама уверена, что встретит мужчину, который полюбит ее и ребенка. «Отец – не тот, кто зачал, а тот – кто полюбит и воспитает», - подытожила девушка.

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Автор - Антон Словацкий
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