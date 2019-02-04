Викторию Лопыреву раскритиковали фанаты за первое фото после родов

35-летняя российская модель недавно стала мамой, но её уже успели раскритиковать интернет-пользователи.

Виктория Лопырева родила своего первенца и сразу же поспешила сообщить об этом подписчикам в социальной сети Instagram. Знаменитость разместила в микроблоге свежее фото, на котором предстала уже без своего большого беременного живота. Однако фанаты неожиданно раскритиковали первое фото женщины после родов. Многие поклонники усомнились, что снимок действительно является свежим и был сделан после появление на свет малыша.

Некоторые интернет-пользователи предположили, что Виктория могла предусмотреть момент, что после родов она будет выглядеть не самым лучшим образом, а потому просто опубликовала один из своих старых кадров, который, возможно, был сделан ещё до беременности.