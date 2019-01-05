"Много шума": Садальского обвинили в помощи другим напоказ

Накануне актер рассказал поклонникам, что решил навестить своего старого другу, который на сегодняшний день остается в Лефортовской тюрьме, и принести ему продуктов.

Известный российский актер опубликовал на личной странице в Instagram коллаж из фотографий, которые сделал, придя в Следственный изолятор №2 города Москвы. На одном из снимков он запечатлен показывающим большой пакет с продуктами из супермаркета "Ашан", а на другой фотографируется в окошко уже в помещении.

Комментируя публикацию, Станислав Садальский написал о том, где побывал, а также уточнил: "НИКТО из бывшего окружения [его друга], многочисленных замов, помощников, ни то что не навестил, даже передачку не прислал... Боятся ((( А мне терять нечего, своих друзей не бросаю, что бы не случилось". Из-за этого хейтеры тут же обвинили его в оказании помощи другим напоказ. Они считают, что о добрых поступках не следует трубить на всю страну: "Добрые поступки любят тишину! Много шума…".

Тем не менее, основная масса комментаторов все же поддержала Садальского, считая его хорошим другом для заключенного в СИЗО: "Вы правы и поступаете, как хороший друг. Надо поддерживать, ведь иногда просто слово может спасти человека", "У нас у всех жизнь такая, что ходим по грани. И любой может очутится по ту сторону забора", "Друг познается в беде!".