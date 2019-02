Дочка Евгения Осина показала свое откровенное фото

View this post on Instagram

LUSTRA в комнате тускло, не нужен нам свет. ты как зажженная люстра мне светишь везде. не бойся быть мне ненужной, открою секрет: мы никогда не потухнем — выключателя нет. @vacka_mackaka_ фото: @arbuzova_katya @arbuzovaphoto