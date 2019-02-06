Дочка Евгения Осина показала свое откровенное фото

17-летняя Агния Осина опубликовала снимок, на котором видно ее тайную татуировку.

Дочь умершего музыканта и певца Евгения Осина продемонстрировала для своих поклонников татуировку, которую не каждый сможет увидеть на девушке в жизни. Агния опубликовала на своей странице в Instagram снимок в откровенном наряде. Поднятая вверх рука обнажила участок тела, на котором вытатуирована оса. Подписчики отметили невероятную красоту девушки, которой несколько дней назад исполнилось всего 17 лет.

В конце прошлого года Агния Осина впервые выступила на сцене с собственной песней. Это случилось на концерте, посвященном умершему Евгению Осину. Поклонники девушки постоянно спорят между собой, какой путь выберет Агния. Многие утверждают, что она продолжит дело отца и будет петь на сцене. Другие считают, что с такой красивой внешностью дочь Осина обязательно должна стать профессиональной фотомоделью.