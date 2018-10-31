Плевать на гендер: сын Наоми Уоттс вышел на публику в женском сарафане

50-летняя актриса Наоми Уоттс старается не попадаться на глаза папарацци вместе с детьми, однако на сей раз ей не удалось избежать объектива фотокамеры, когда она шла по улице с 10-летним Сэмюэлем Каем. Сына женщины было тяжело отличить от девочки, но актрису это, похоже, совсем не расстраивает.

На днях фотографам удалось сделать несколько снимков звезды «Кинг Конга», которая прогуливалась по улицам Нью-Йорка в компании сына Сэмюэля от актёра Лива Шрайбера. Длинные волосы мальчика собраны в хвост, хотя причёска совсем не удивляет. Больше внимания привлекает его одежда: он надел клетчатый сарафан, а под него розовую рубашку. В руках Уоттс несла розовый пуховик, который, судя по всему пришлось снять с мальчика из-за плюсовой температуры. Сама актриса не демонстрирует обеспокоенности, напротив, она улыбается, глядя в объектив камеры. При этом на ней одет джемпер с говорящей надписью: «Мир и любовь». Видимо, таким образом она показывает своё отношение к выбору сына.

Самюэль не в первый раз отдаёт предпочтение женским нарядам, кроме того, на фестиваль комиксов Comic Con он пришёл в образе Харли Квинн. Выбор сына Лив Шрайбер никак не комментирует. А вот старший сын звёздной пары – 11-летний Александр – предпочитает носить одежду для мальчиков.

Гендерные различия в последнее время игнорируют многие звёздные дети. Яркий пример – сын Уилла Смита Джейден, который так же не против выйти в женском платье на улицу. Недавно он и вовсе признался в нетрадиционной ориентации. 12-летняя Шайло, дочь Анджелины Джоли и Брэда Пита, и вовсе подстриглась под мальчика и носит нетрадиционную одежду, от чего в ней сложно признать девочку. Не против женских платьев сын Меган Фокс. А приёмный сын Шарлиз Терон оказался на самом деле девочкой, либо он сам просит, чтобы мать его так называла.