Фанаты Децла считают, что Александр Ревва «накаркал» смерть их кумира

Поклонники умершего рэпера набросились в социальных сетях на известного юмориста, припомнив ему шуточную песню.

Страсти вокруг смерти Кирилла Толмацкого, известного как Децл, не утихают даже после похорон. Поклонники рэпера нашли еще одного человека, которого косвенно обвиняют в трагедии. Им оказался популярный юморист и певец, а ранее игрок команды КВН «Утомленные солнцем», Александр Ревва. Фанаты Кирилла Толмацкого вспомнили, как кавээнщик почти 20 лет назад спел о поминках у Децла дома.

Продолжение... "Мерзко, низко": Тимати не пришел на похороны Децла Из-за этого поклонники Кирилла Толмацкого накинулись на него с травлей, считая, что тот поступил неуважительно. Они даже писали ему: "Утони там!!!!! Тебя все ненавидят!!!". В 2001 году, на одной из игр КВН, сочинская команда «Утомленные солнцем» показывала номер, в котором различные музыкальные коллективы приходили на прослушивание к продюсеру. Кульминацией номера стал фрагмент с ансамблем имени Григория Старастюка. Трое участников изображали музыкальный коллектив, который любую песню превращал в композицию на похоронную тематику. На гитаре аккомпанировал и пел Александр Ревва. В том номере было перепето много хитов того времени. Одной из таких песен стала «Вечеринка» Децла. В переделанном кавээнщиками варианте она звучала так: «Вечеринка у Децла дома, пришли почтить память ребята со всего района». Внезапная смерть Кирилла Толмацкого освежила в памяти поклонников эти строчки. В социальных сетях и на YouTube на Александра Ревву посыпался шквал обвинений в мистической причастности к печальному событию. Один из пользователей написал, что Ревва «накаркал» смерть Децла. При этом фанаты рэпера не очень любят вспоминать, как Толмацкий младший сам рассказывал об инсценировке собственной кончины в 35.

Ранее было опубликовано давнее интервью Децла, в котором он описал, как должны выглядеть его похороны.