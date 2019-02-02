Стало известно о доходах будущего мужа Дарьи Клюкиной

В сети заметили, что экс-участница шоу "Холостяк" с Егором Кридом стала одеваться намного дороже, хотя всего год назад она пыталась продать личные вещи на сайте объявлений Avito, чтобы выручить хоть немного денег.

Для тех, кто пристально следит за происходящим в мире отечественного шоу-бизнеса не секрет, что у 25-летней российской фотомодели и блогера Дарьи Клюкиной появился жених. Своего избранника она лично представила гостям вечеринки, собранной в Москве в честь ее дня рождения. Представители СМИ сразу узнали Владимира Чопова, а после и поискали информацию о его доходах.

В результате стало известно, что будущий муж победительницы "Холостяка-6" является бизнесменом и руководит сразу несколькими компаниями. 39-летний Чопов зарабатывает благодаря должности топ-менеджера "Газпром-медиа", что приносит ему огромный доход. Компания владеет многими предприятиями и медиапроектами, генеральным директором которых он и выступает.

Также жених Клюкиной является гендиректором ООО "Профмедиа ТВ". Хотя статус организации на бумагах зафиксирован как микропредприятие, известно, что оно расходует за год примерно 24 миллиона рублей. Еще одна компания, которой он владеет, - ProfMedia Business Solutions, в 2017 она заработала 427 миллионов рублей.

Благодаря обеспеченности своего нового возлюбленного, модель может продолжать путешествовать и снимать за границей ролики для своего YouTube-канала. Не так давно она похвасталась в Instagram своим новым приобретением, объемны бомбером от бренда Vetements. На сегодняшний день такая модель стоит чуть меньше 130 тысяч рублей. По всей видимости, будущий муж удовлетворяет любой ее каприз.