Ест за четверых: Волочкова опозорилась пристрастием к конфетам

Теперь понятно, почему у балерины неспортивная фигура, лишний вес и целлюлит.

Как все думают, настоящие спортсменки, в том числе балерины, питаются исключительно правильной и здоровой пищей. Такие правила питания к 43-летней Анастасии Волочковой не относятся. Хотя звезда не единожды рассказывала журналистам, насколько ограничивает себя и каких строгих диет придерживается. По ее словам, любимым блюдом является низкокалорийный острый тайский суп том-ям с горьким перцем. Судя по фигуре, она есть за четверых, а суп служит аперитивом, после чего звезда заедает сладостями.

Впервые лишний вес и целлюлит фанаты заметили, когда «королева шпагата» отдыхала на Мальдивах и регулярно показывала полуобнаженное тело на фото. Недавно она опозорилась пристрастием к конфетам. В ее доме оказалась большая емкость с конфетами, стоящая на самом примечательном месте. Видимо, Волочкова часто ходит в эту часть особняка и увлекается высококалорийными продуктами.



