Неожиданное воссоединение: Собчак и Виторган появились после скандала вместе

После скандала и слухов о разводе Собчак и Виторгана пара появилась вместе на светском мероприятии. Неожиданное воссоединение состоялось на праздновании дня рождения мужа российского ювелира Яны Расковаловой.

Предыдущие пару месяцев скандальные слухи сопровождали семейную жизнь телеведущей Ксении Собчак. Ей приписывали вторую беременность, а также роман с режиссером Константином Богомоловым. О том, что история может быть правдой, общественность догадалась по реакции мужа Ксении – Максима Виторгана. Мужчина устроил драку в центре Москвы с потенциальным соперником.

Кроме этого, сами супруги недвусмысленно намекали в многочисленных интервью и постах блога, что они готовятся к разводу. Прямых комментариев по поводу скандала ни Собчак, ни Виторган не давали.

И когда уже все поверили в то, что брак Ксении Собчак обречен на разрушение, произошло неожиданное воссоединение. 6 февраля телеведущая появилась вместе с мужем на светском мероприятии. Пара общалась между собой как будто никакого кризиса в их отношениях нет и не было.

Поклонники решили, что весь скандал вокруг Собчак и Виторгана был продуманным пиар-ходом, чтобы привлечь внимание к новым творческим проектам пары. Однако сами супруги свое неожиданное воссоединение не комментируют. Совместные снимки с мероприятия они не стали публиковать в соцсетях.