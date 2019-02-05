«Теперь без майки»: Юлия Зимина показала стройное тело в купальнике

На фото, которое опубликовала актриса и ведущая Юлия Зимина в своем Instagram, она показала, как отдыхает на Кубе. 37-летняя знаменитость показала стройное тело в купальнике.

Юлия Зимина, полюбившаяся российскому зрителю после сериала «Кармелита», опубликовала в своем микроблоге серию фото, где она нежится под солнцем Кубы. Сначала актрису Зимину запечатлели в футболке цвета хаки и в бикини. Позже Юлия Зимина показала себя лежащую на пляже в купальнике. Однако сегодняшнее фото понравилось подписчикам больше всего: Зимина показала стройное тело в купальнике во всей красе. «Теперь без майки», - подписала фото телеведущая.

Юлия Зимина позирует стоя у лодки на фоне голубого океана. На ней надет черный эффектный купальник, верх которого усеян пайетками. В раздельном купальнике стройное тело Зиминой подписчики смогли оценить по достоинству: фото собрало более 4 тыс. «лайков».

Стоит отметить, что стройное тело в купальнике Юлия Зимина может спокойно демонстрировать не только благодаря хорошей наследственности, на которую указывают ее знакомые, но и тяжелым тренировкам в спортивном зале. Так, артистка пару месяцев назад поделилась своим первым опытом занятий пилатесом. После первого занятия Зимина заметила тонус ягодичных мышц и ног настолько, что с трудом встала с постели на следующий день. Несмотря на боль, пилатес актриса не забросила. Также, Юлия Зимина какое-то время занималась балетом, что также требует немалых физических усилий.