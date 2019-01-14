Внебрачный сын Эдуарда Успенского прошел ДНК-экспертизу

Во время передачи «Прямой эфир» с Андреем Малаховым предполагаемый наследник знаменитого писателя услышат результаты пройденной ДНК-экспертизы. Результаты коснулись не только его, но и других членов семьи Успенского.

Предполагаемый внебрачный сын Эдуарда Успенского Валентин Постников имеет с писателем родство только на 19%, что поставило в тупик присутствующих и зрителей программы. Более того, в студии находились дочь Успенского Татьяна и брат писателя Юрий. Они также сдавали свои образцы для точности ДНК-экспертизы. Оказалось, что Татьяна на 98% является дочерью не умершего Успенского, а его брата Юрия. Присутствовавшие отметили, что Юрий Николаевич Успенский не сильно был удивлен подобным результатам. А вот Валентин Постников сдаваться не намерен. Он объявил, что продолжит искать истину и все равно докажет свое родство с Успенским.

Ранее Валентин Постников вышел из тени, представив себя как законного наследника и внебрачного сына умершего Эдуарда Успенского. Он рассказал нелегкую судьбу своей матери и то, как прошло его детство. Его мать в 21 год вышла замуж за друга Успенского Юрия Дружкова. Эдуард Успенский часто захаживал в гости, пока не закрутил роман с Натальей, матерью Валентина. Женщина рассказала сыну, что он наследник Успенского, только спустя годы. Недавно эта история так подкосила женщину, что она слегла с плохим самочувствием.

Если бы родство Эдуарда успенского и его «внебрачного» сына Валентина Постникова подтвердилось на 100%, мужчина имел бы право на солидное наследство детского писателя. Общая сумма материальных благ, оставленных Успенским после смерти от онкологии в августе, составляет 20 млн. долларов.