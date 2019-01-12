Алена Рапунцель из-за переживаний на «Дом-2» чуть не потеряла ребенка

Бывшая возлюбленная Ильи Яббарова призналась, что над ней нависала угроза выкидыша на первых месяцах вынашивания ребенка. Девушке пришлось обращаться в клинику и принимать лекарства.

Алена Рапунцель уже совсем скоро станет мамой. У нее родится сын от участника «Дом-2» Ильи Яббарова. Сейчас, как сообщается в микроблоге, девушка легла в клинику, потому что так ей будет спокойнее. В интервью СМИ она рассказала, что из-за стресса и переживаний на площадке «Дом-2» чуть не потеряла ребенка.

Как рассказала Рапунцель из «Дом-2», на первых месяцах беременности она чуть не потеряла ребенка. Причиной стали характерные для телестройки насыщенные события, богатые нс негативные эмоции, стресс и переживания. Все это привело к тому, что из-за угрозы выкидыша девушку положили в клинику. Более того, она принимала успокаивающие таблетки ради того, чтобы сохранить малыша. Это произошло, несмотря на то, что организм Алены Рапунцель в целом ощущал себя нормально. Девушка много ела, не сидела на диетах, а даже поправилась на 13 кг. Она также часто ходила на прогулки и вела активную жизнь, не занимаясь спортом.

Стресс у Алены Рапунцель вызвал, конечно же, скандал с Ильей Яббаровым на «Дом-2», отцом ее будущего сына. Пара распалась, а Илья, по словам Алены, не планирует поддерживать семью деньгами. Девушка не расстраивается и смотрит в будущее с позитивом. Она уверяет, что заручилась поддержкой семьи. Будущая мама также верит в искренние крепкие отношения в будущем. С ребенком Рапунцель будет жить во Владивостоке.