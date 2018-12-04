"С полуслова понимают друг друга": Александр Олешко отрицает существование конфликта с Верником

Разразившийся между Александром Олешко и Игорем Верником конфликт принял огромную известность, причиной разногласия предположительно стала борьба за эфирное время. В Сети начали появляться обсуждения и различные комментарии. Поклонники были убеждены в том, что Александра Олешко якобы разгневал тот факт, что у Верника в передаче больше текста.

Но недавно он сам высказался по поводу данного известия. Он опроверг все слухи и подозрения относительно того, что они борются за минуты эфира. Александр Олешко сделал акцент на том, что они являются настоящими творческими партнерами, которые с полуслова понимают друг друга. Также телеведущий сказал о том, что у каждого из них есть своя территория, свои особенные методы взаимодействия с публикой и артистами, и делить им нечего.

Также стоит отметить тот факт, что Игорь Верник тоже опроверг слухи о возникшем между ними конфликте. По его словам, союз с Александром Олешко на сцене можно назвать счастливым. Понимание между звездами шоу-бизнеса существует на разных уровнях, в том числе и на профессиональном.

Данные сведения были добыты в результате интервью, которое взял корреспондент, пробравшийся за кулисы. Он наблюдал довольно странную после имевшихся слухов картину. Сидя за столом, Александр и Игорь пили чай с хлебобулочными изделиями и делились впечатлениями от проделанной работы.