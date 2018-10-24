Психологические проблемы: дочь Майкла Джексона попала в больницу

20-летняя дочь Майкла Джексона – Пэрис, попала в больницу. Причиной госпитализации стали психологические проблемы, вызванные чрезмерным употреблением алкоголя. Это выяснили корреспонденты портала Radaronline.com.

Изначально сообщалось, что дочь короля поп-музыки Майкла Джексона легла на реабилитацию добровольно. По словам инсайдеров, молодая девушка сильно устала за год. Самостоятельно побороть депрессию и стресс она не смогла, поэтому решила восстановить свои силы в специальном медцентре.

Однако журналистское расследование выявило иную причину того, что Пэрис Джексон попала в больницу. Известно, что ее госпитализировали еще в середине декабря. 20-летняя дочь Майкла Джексона вновь стала злоупотреблять алкоголем, что привело к психологическим проблемам.

О том, что Пэрис пошла по сомнительному пути, рассказал родственникам девушки ее бойфренд, рокер Габриэль Гленн.

Это не первый случай, когда дочь Джексона нуждается в специализированной помощи психологического характера. В 15 лет девушка провокационно отреагировала на запрет со стороны семьи, который касался посещения концерта рок-певца Мэрлина Мэнсона. Также инсайдеры сообщали, что у дочери Джэксона были проблемы с наркотиками.

Сама Пэрис заявляла, что общаться с родственниками не желает и помощи от них не примет. После достижения совершеннолетия она намерена разорвать все контакты с ними.

В последние несколько лет эмоциональное и психологическое состояние дочери Майкла Джексона стабилизировалось. Девушка активно стала проявлять себя в области модной индустрии и стала «лицом» марки Шанель.

Что повлияло на очередной приступ, который привел Пэрис в больницу, не сообщается.

Помимо дочери, у Майкла Джексона осталось еще двое детей: сыновья Принц Майкл Джозеф Джексон и Принц Майкл Джексон II. Образ младшего ребенка поп-короля недавно ужаснул фанатов.