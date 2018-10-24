Психологические проблемы: дочь Майкла Джексона попала в больницу

Сегодня, 07:19 \\ Шоу-бизнес

20-летняя дочь Майкла Джексона – Пэрис, попала в больницу. Причиной госпитализации стали психологические проблемы, вызванные чрезмерным употреблением алкоголя. Это выяснили корреспонденты портала Radaronline.com.

 Изначально сообщалось, что дочь короля поп-музыки Майкла Джексона легла на реабилитацию добровольно. По словам инсайдеров, молодая девушка сильно устала за год. Самостоятельно побороть депрессию и стресс она не смогла, поэтому решила восстановить свои силы в специальном медцентре.

Однако журналистское расследование выявило иную причину того, что Пэрис Джексон попала в больницу. Известно, что ее госпитализировали еще в середине декабря. 20-летняя дочь Майкла Джексона вновь стала злоупотреблять алкоголем, что привело к психологическим проблемам.

О том, что Пэрис пошла по сомнительному пути, рассказал родственникам девушки ее бойфренд, рокер Габриэль Гленн.

Это не первый случай, когда дочь Джексона нуждается в специализированной помощи психологического характера. В 15 лет девушка провокационно отреагировала на запрет со стороны семьи, который касался посещения концерта рок-певца Мэрлина Мэнсона. Также инсайдеры сообщали, что у дочери Джэксона были проблемы с наркотиками.

Сама Пэрис заявляла, что общаться с родственниками не желает и помощи от них не примет. После достижения совершеннолетия она намерена разорвать все контакты с ними.

В последние несколько лет эмоциональное и психологическое состояние дочери Майкла Джексона стабилизировалось. Девушка активно стала проявлять себя в области модной индустрии и стала «лицом» марки Шанель.

Что повлияло на очередной приступ, который привел Пэрис в больницу, не сообщается.

Помимо дочери, у Майкла Джексона осталось еще двое детей: сыновья Принц Майкл Джозеф Джексон и Принц Майкл Джексон II. Образ младшего ребенка поп-короля недавно ужаснул фанатов.

Поделиться новостью:
Автор - Мария Титова
Главное за неделю

Певицу Азизу обвиняют в похищении ребенка

 Бездетную 54-летнюю певицу Азизу обвиняют в похищении ребенка и мужа. В студию программы «На самом деле» обратилась Юлия Яковлева. От нее ушел муж, забрав ребенка. В их похищении девушка винит Азизу.

Терапевт назвала 5 главных мифов о здоровье пожилых людей

 Альбина Стрельченко - терапевт государственной поликлиники № 107, решила...

"Не несите чушь!": Юлия Проскурякова откровенно рассказала о браке с Игорем Николаевым

 Фанаты певицы смогли уговорить ее на откровенный разговор о сурпужестве. Больше всего...

Гарантий от гриппа не дают ни вакцина, ни лимон, ни чеснок – Эксперты

 Международная экспертная организация Cochrane, изучающая эффективность медицинских...

"Вы точно рожали?": Лопырева поразила стройной фигурой спустя две недели после родов

 Российская модель родила сына и воспитывает его вместе с крупным предпринимателем Игорем...
Новости партнеров
КОММЕНТИРОВАТЬ