Раз в 200 лет пришельцы вызывают в Португалии землетрясения одинаковой мощности.

Официально зафиксированный первый случай произошёл в 1769 году, когда, по рассказам мистиков, вода бурливо вздулась в шумном беге и пустые побережья стало накрывать кипящими волнами, за которыми вкоре последовали пылающие камни. Земля содрогалась, а немногие очевидцы приняли это за дурное знамение, о котором вскоре забыли. Но, тем не менее, этот же сценарий повторился ровно 200 лет спустя, в 1969 году. Мистики, уфологи и конспирологи почти в один голос твердят, что это не является совпадением, а следующий раз будет последним не только для Португалии, но и для всего мира. Как полагает авторитетный астроном и уфолог Скотт Уоринг, это всё происки пришельцев, которые испытывают новое оружие для терраформирования - изменения планеты под удовлетворительные для захватчиков условия. Как он пишет в своём блоге UfoSighthingsDaily, подлые гуманоиды уже наступают, а следующая атака состоится в 2169 году, то бишь ровно через 200 лет после предыдущего случая.

{suggest-https://versiya.info/science/113086} Мистер Уоринг, съевший собаку на обнаружении загадочных инопланетных артефактов в самых неожиданных местах, считает эти события далеко не случайным и безоговорочным доказательством влияния пришельцев на жизнь простых землян. Уоринг опасается, что 2169 год может стать последним для нашей цивилизации, ведь именно с разлома в Португалии начнётся терраформирование Земли с последующим её превращением в подобие своего искажённого антагониста, зловещей Планеты Х.