На Луне обнаружена космическая база пришельцев Андромеды

Сегодня, 17:33 \\ Наука / Уфология

Получены новые снимки поверхности Луны, подтверждающие теорию о существовании инопланетных баз на спутнике, считают уфологи.

В сети появился кадр Луны, на котором видно загадочный светящийся объект. NASA не дает официальных комментариев по поводу природы свечения, но уфологи считают, что это космический корабль.

Ранее паранормальные специалисты обнаружили странное строение на Лунной поверхности, снятое аппаратом Apollo 8. По мнению специалистов, на снимке видно некую космическую базу пришельцев. С помощью компьютерного моделирования и снимков загадочного объекта инженер Майкл Зутмулдер создал 3D-модель предполагаемого строения. Боковые секции напоминают некие складные конструкции, которые возможно являются двигателями. Можно предположить, что данное строение является огромным кораблем. Точно оценить размеры предполагаемого объекта сложно, но его размеры составляют примерно 3 км.

Согласно анонимным источникам в правительстве США, гуманоиды с Андромеды сообщали землянам, что в конце 2019 года вокруг Земли откроются чёрные дыры, которые поглотят планету. В древних свитках на острове Пасхи указывается, что раса землян была создана пришельцами с Планеты Драконов и первоначально жила на Марсе. Война между Андромедой и Планетой Драконов привела к гибели последней и вероятнее всего Землю постигнет та же участь.

Конспирологи заявляют, что наша Луна искусственный спутник из звездной системы Малой Медведицы под названием Чаута. На Луне раньше было девять огромных куполообразных городов и поддерживалась жизнь. Существа, жившие на Луне, были расой Серых пришельцев с Андромеды, которые приземлились на Луне для проведения экспериментов над землянами. Такой корабль мог служить локальной базой, тогда как более маленькими кораблями совершались похищения.

В подтверждение данной теории служит теория, согласно которой кратеры на Луне слишком мелки, чтобы быть сделанными от удара метеора, и на самом деле вся Луна полая.

Скорее всего на новом снимке запечатлено прибытие нового корабля на Лунную поверхность, а это значит, что операция по уничтожению Земли вступила в финальную стадию.

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Автор - Олег Некрасов
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