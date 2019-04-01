Белый НЛО терроризирует Европу: Пришельцы заставили Словакию отменить запуск АЭС – уфологи

Сегодня, 16:12 \\ Наука / Уфология

Подпитка для космических кораблей инопланетян или изучение выработки энергии людьми – это лишь немногие цели, которые могут преследовать пришельцы, проявляя интерес к земным АЭС. Тем не менее, он беспокоит экспертов.

Сегодня стало известно, что Словакия откладывает запуск АЭС. По официальной версии, это было сделано из-за просьбы Австрии как соседнего государства. Дело в том, что АЭС, размещённое в Словакии, находится всего в 160 км от Вены. Канцлер Австрии предложил совсем отказаться от атомной энергии. Страна приняла решение отменить запуск вплоть до ноября 2019 или даже до марта 2020 года. Хотя изначально в качестве даты начала работы было назначено 3 июня.

Однако уфологи имеют свои объяснения на этот счёт. По их словам, в отмене запуска стоит винить пришельцев. Именно они заставили Словакию принять такое решение.

Оказывается, уже несколько недель белый НЛО терроризирует Европу. Очевидцам удалось снять на камеру странный светящийся объект. Видео быстро попало в сеть и вызвало широкое обсуждение.

Эксперты по пришельцам неоднократно говорили, что правительства многих стран уже давно вступили в контакт с инопланетными цивилизациями, но не сообщают об этом населению. Специалисты полагают, что именно пришельцы повлияли на перенос даты. Уфологи ещё несколько лет назад выдвигали теорию о том, что инопланетяне так изучают методы выработки энергии землянами либо измеряют уровень загрязнения окружающей среды. Либо же они подпитывают свои космические корабли необходимой энергией за счёт атомных электростанций.

Учёные считают, что в событиях с переносом АЭС нет ничего инопланетного. Что касается белого НЛО, специалисты предполагают, что это простая фальсификация, однако, сделанная, по их словам, довольно качественно.

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Автор - Альбина Холодная
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