Инопланетного вторжения не будет: Пришельцы начали уничтожать земных насекомых ради всемирного голода

Сегодня, 12:36 \\ Наука / Уфология

Человеческий род будет навсегда уничтожен расой развитых инопланетян, считают уфологи. Люди сознательно продолжают губить родную планету, но вскоре это должно прекратиться.

Нынешний год неприятно порадовал землян невероятным количеством природных катаклизмов, число которых по неизвестным причинам продолжает расти. По всему миру вспыхивают пожары, льют проливные дожди и образуются убийственные смерчи, сметая на своём пути не только города, но и всё живое вокруг. Долгое время учёные считали, что таким образом проявляется действие климатического оружия, якобы использующегося США ради увеличения своего влияния на карте мира. Однако, сами Штаты также оказались растерзанными сильнейшими циклонами и наводнениями, из-за чего точка зрения экспертов несколько изменилась. Отныне масса уфологов полагает, что климатическое оружие используют пришельцы, которые начали уничтожать земных насекомых ради возникновения всемирного голода. Специалисты пояснили, что почти 80% от всех земных растений требует опыления ради последующего размножения, а в том случае, если насекомые, занимавшиеся ранее этой работой исчезнут, огромное количество зелёных насаждений погибнет. Согласно официальным подсчётам, в некоторых странах рацион граждан на 90% состоит из продуктов, получаемых в результате обработки цветковых растений, поэтому их потеря приведёт к самому масштабному голоду в истории человечества.

Уфологи напомнили, что из-за обильных дождей, циклонов, смерчей и ураганов погибает значительная часть насекомых, которые не в силах совладать с буйством природы. В то время, как люди могут организовать экстренную эвакуацию, пчёлы в ульях, как и шершни в своих подземных норах, вынуждены погибать из-за наводнений и шквальных порывов ветра, сносящих всё на своём пути. Эксперты пришли к мнению, что никакого инопланетного вторжения не будет, так как люди мало интересуют пришельцев в плане исследования. По-видимому, сверхразвитые существа из иных галактик начали планомерное уничтожение людей прямо на Земле, ведь человечество убивает родной дом, делая его непригодным для жизни. Без землян Голубая планета сможет получить шанс на полное восстановление и миллиарды животных не погибнут от мирового потопа, который уже начал образовываться из-за глобального потепления.

Поделиться новостью:
Автор - Александр Соловьёв
Главное за неделю

Байкал на очереди: Пришельцы захватили Великие озера ради контроля пресной воды - уфолог

Странные кольца вокруг Солнца над крупнейшим из пяти водоемов сняли очевидцы из Канады....

«Портал в параллельный мир»: Очевидец снял на видео сияющую дыру в небе

Уфолог рассказал, что инопланетяне следят за нами из другой галактики.

Марс – живой: Планета «убивает» марсоходы NASA бурями и землетрясениями – уфолог

Уничтожение марсохода Opportunity было реакцией планеты на вторжение землян, считает...

Всадник апокалипсиса: Эксперт увидел в космосе зловещее знамение «Конца света»

Произошедшая вчера катастрофа – крушение самолета в Шереметьево было определено свыше....

Необыкновенно красиво: «Звезда Апокалипсиса» Немезида зависла над Подмосковьем

Немезида приближается к орбите нашей планеты. По мнению ученых, загадочный объект...

Мексика замерла в ожидании вторжения Нибиру - Высадку десанта пришельцев наблюдали тысячи очевидцев

Чёрная летающая тарелка конспирировалась на фоне Солнца, но всё тайное стало явным,...

Предки первых людей: На Меркурии нашли инопланетные строения громадной величины

Явно рукотворные постройки в центре кратеров учёные ранее находили и на других объектах...

Тайна прародителей императоров Китая раскрыта – Ученые подтвердили взрыв Планеты Драконов

Поднебесная оправдывает свое название. Свидетельство гибели звезды, задокументированной...

Ритуальный кратер пришельцев обнаружен в Белфасте

 Уфологи обнаружили в Белфасте (Северная Ирландия) кратер, который оставили пришельцы. По...

И все-таки они существуют: Ученые считают встречу с пришельцами неизбежной

 Космические открытия последних десятилетий «сделали» инопланетную жизнь реалистичной....

«Не сгорела, значит замерзнет»: Пришельцы устроят в России «9 сезон Игры престолов» – уфолог

Ученые сообщают о скором начале нового ледникового периода. Пользуясь огромными...

До конца света 8 лет: Учёные раскрыли дату встречи Земли с громадным астероидом

Из-за размеров космического тела его столкновение с земной поверхностью полностью...
Новости партнеров
КОММЕНТИРОВАТЬ