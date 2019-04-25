Человеческий род будет навсегда уничтожен расой развитых инопланетян, считают уфологи. Люди сознательно продолжают губить родную планету, но вскоре это должно прекратиться.

Нынешний год неприятно порадовал землян невероятным количеством природных катаклизмов, число которых по неизвестным причинам продолжает расти. По всему миру вспыхивают пожары, льют проливные дожди и образуются убийственные смерчи, сметая на своём пути не только города, но и всё живое вокруг. Долгое время учёные считали, что таким образом проявляется действие климатического оружия, якобы использующегося США ради увеличения своего влияния на карте мира. Однако, сами Штаты также оказались растерзанными сильнейшими циклонами и наводнениями, из-за чего точка зрения экспертов несколько изменилась. Отныне масса уфологов полагает, что климатическое оружие используют пришельцы, которые начали уничтожать земных насекомых ради возникновения всемирного голода. Специалисты пояснили, что почти 80% от всех земных растений требует опыления ради последующего размножения, а в том случае, если насекомые, занимавшиеся ранее этой работой исчезнут, огромное количество зелёных насаждений погибнет. Согласно официальным подсчётам, в некоторых странах рацион граждан на 90% состоит из продуктов, получаемых в результате обработки цветковых растений, поэтому их потеря приведёт к самому масштабному голоду в истории человечества.

Уфологи напомнили, что из-за обильных дождей, циклонов, смерчей и ураганов погибает значительная часть насекомых, которые не в силах совладать с буйством природы. В то время, как люди могут организовать экстренную эвакуацию, пчёлы в ульях, как и шершни в своих подземных норах, вынуждены погибать из-за наводнений и шквальных порывов ветра, сносящих всё на своём пути. Эксперты пришли к мнению, что никакого инопланетного вторжения не будет, так как люди мало интересуют пришельцев в плане исследования. По-видимому, сверхразвитые существа из иных галактик начали планомерное уничтожение людей прямо на Земле, ведь человечество убивает родной дом, делая его непригодным для жизни. Без землян Голубая планета сможет получить шанс на полное восстановление и миллиарды животных не погибнут от мирового потопа, который уже начал образовываться из-за глобального потепления.