Марс – живой: Планета «убивает» марсоходы NASA бурями и землетрясениями – уфолог

Уничтожение марсохода Opportunity было реакцией планеты на вторжение землян, считает эксперт. Согласно его теории, планеты являются живыми макро-организмами и рано или поздно просыпаются от многолетней «спячки». Земля не исключение.

Марсоход NASA, Opportunity, был объявлен «мертвым» в мае 2018 года. По отчету агентства, причиной выхода из строя стала сильная песчаная буря, бушевавшая несколько недель. Тонны песка и пыли в атмосфере Марса закрывали солнечные панели от прямых лучей Солнца, что и послужило полной разрядке и поломке марсохода.

Уфологи отмечают, что внезапно налетевшая буря – не случайное явление природного характера. Длительная активность марсоходов пробудили красную планету. Страшные бури и «марсотрясения» отголоски яростного характера планеты. Просыпаясь от многолетнего сна, Марс негодует – ему не нравятся ползающие по нему «железные насекомые». Скорее всего остальные марсоходы ждет та же участь – Марс «убьет» их.

Песчаная буря – дыхание планеты, считают эксперты. А недавно зафиксированное «марсотрясение» подтверждает возобновление активной формы жизни планеты. Древние народы Земли, давным-давно ушедшие из истории, скорее всего наблюдали Марс во всей своей красе. Предполагается именно из-за сурового нрава планета и была названа именем Бога Войны, и почиталась наравне с прочими высшими силами.

Ученые также отмечают останки древних цивилизаций на фотографиях: когда планете наскучили «мелкие рабы» она стерла их и «прилегла отдохнуть». Теория живой планеты актуальна для абсолютно всех планет во вселенной.

Удивительным остается тот факт, что Земля все еще терпит негативное присутствие человека. Возможно она очень крепко спит, а возможно изменение климата, учащающаяся деятельность вулканов, землетрясения – признаки того, что наша планета с нами «играет». Земля намного терпеливее чем Марс, отмечают специалисты, однако человечеству надо быть аккуратней: «Гея» в любой момент может стереть все, что находится на поверхности и стать еще одной красной планетой в Солнечной системе.