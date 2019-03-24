Всадник апокалипсиса: Эксперт увидел в космосе зловещее знамение «Конца света»

Сегодня, 03:59 \\ Наука / Уфология

Произошедшая вчера катастрофа – крушение самолета в Шереметьево было определено свыше. Это начало конца света: телескоп HUBBLE заснял в космосе изображение предвестника апокалипсиса.

Апокалипсис начнется в России, об этом свидетельствует космический медведь с косой. Именно данный зверь ассоциируется с Россией. «Медвежий всадник апокалипсиса», - окрестили специалисты изображение. Дикая ярость и звериный гнев присущ жителям самой большой страны на Земле. Уфологи со страхом и ужасом созерцают звездное небо: данным знаком космоса нельзя пренебрегать.

Мировые эксперты сошлись в одном неутешительном выводе – апокалипсису быть. Смерть с косой – узнаваемый и страшный знак во всем мире. К сожалению, «небеса» не могут точно сказать, что ожидает РФ и планету, знамение не однозначно, поэтому готовиться нужно абсолютно ко всему.

Уфологи провели параллели со всеми странными знаками космоса и произошедшими на Земле катастрофами и аномалиями. По их мнению, апокалипсис уже начался, только в отличие от американского блокбастера, где «Конец света» наступает резко и сразу, реальный упадок человечества происходит плавно с постоянно учащающейся амплитудой происшествий.

Библейские пророчества обретают все более реальные формы. Некоторые эксперты считают, что календарь Майя был прав, «Конец света» действительно начался в 2012 году. Уфологи считают, что наступление Армагеддона – событие не случайное.

На протяжении тысяч лет человек проявлял себя как жадное, завистливое существо, постоянно нарушая библейские заветы. 7 грехов становились не табу, а наоборот целью для многих людей. Богатство развращало умы и сердца. Древние захоронения усопших постоянно осквернялись. Древние проклятья отравляли воздух и разносились по ветру. Неизвестные древние строения, считающиеся памятниками архитектуры, явились маяками для инопланетных рас. Вся Земля, как огромный магнит, накапливала в себе негативную энергию, которая начала «переливаться через край». Непроизвольно активированные межгалактические антенны сквозь пространство и время сообщали о хаосе, творящемся на планете. Земля, живой организм взывала к справедливости и просила помощи.

Эксперты считают, что наступило время платить. Катаклизмы и стихийные бедствия – малая доля, начало. 

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Автор - Леонид Грезин
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