Байкал на очереди: Пришельцы захватили Великие озера ради контроля пресной воды - уфолог

Странные кольца вокруг Солнца над крупнейшим из пяти водоемов сняли очевидцы из Канады. Атомные бомбы инопланетян вряд ли интересуют. Вода станет прекрасным оружием против человечества.

Уфолог Кристина МакНотон опубликовала в Twitter снимки, на которых запечатлено странное и пугающее зрелище над островом Манитулин в озере Гурон (одно из Великих озер Северной Америки). Вокруг заходящего Солнца сияло несколько загадочных дуг, расходящихся как волны от брошенного в воду камня. Круги похожи на силовые поля или свечение под водой мощного источника, считает один из самых компетентных уфологов Скотт Уоринг. Полярное сияние исключено, Солнце снято на закате, а значит на западе.

Эксперт из Тайваня проанализировал снимки и пришел к выводу, что это может быть огромный НЛО, поднимающийся со дна озера. Очевидно, такому громадному объекту требуется много энергии для движения, поэтому пришельцы воспользовались закатом, чтобы скрыть колоссальный выброс энергии. Кроме того, Уоринг предположил, что, как минимум, в одном из Великих озер инопланетные сущности устроили себе базу. Место выбрано ими не случайно, на дне каждого озера лежат неразорвавшиеся атомные бомбы времен Второй мировой. Ради их энергетического потенциала, или может быть с еще более страшным умыслом, они построили свои секретные лаборатории под водой.

С утверждением знаменитого уфолога согласны не все. Есть мнение, что пришельцы захватили Великие озера ради контроля запасов пресной воды. Великие озера - это 20% всех запасов пресной воды в мире и 84% - Северной Америке. Больше пресной воды содержит только озеро Байкал в России 23% всего мирового запаса. Если верить аргументам Уоринга, то пришельцы владеют технологиями, с которыми не сравнится ни одно земное оружие. Значит ржавое атомное оружие им точно не нужно. К тому же они собираются захватить Землю, чтобы жить здесь и добывать полезные ископаемые.

Такие планы явно противоречат намерениям устроить ядерный Апокалипсис. Другое дело получить контроль над самым важным стратегическим ресурсом – водой. В этом случае, пришельца получат на Земле абсолютную власть, осталось только захватить Байкал и Гренландские ледники. Кстати, российские уфологии не сомневаются, что на дне Байкала пришельца давно уже обосновались. Количество наблюдений за НЛО там исчисляются сотнями в месяц.