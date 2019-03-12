Вулканы Венеры уничтожат Землю? Подземная активность обернётся гибелью сразу двух планет

На Венере была зафиксирована сильнейшая геологическая активность, вызванная 1600 вулканов. Их извержение может уничтожить не только вторую планету от Солнца, но и Землю, считают учёные.

Астрономы полагали, что геологическая среда Венеры уже давно «мертва», однако, как показывают последние данные, ошибались. Более 1000 вулканов на второй от Солнца планете являются активными. Пол Бирн, планетарный геолог из Университета штата Северная Каролина в Роли, рассказал: «За последние восемь лет, я думаю, среди людей растет осознание того, что на Венере зарегистрировано много активности, больше, чем мы знали до этого».

В научных кругах Венеру часто называют двойником Земли, поскольку на ней происходит множество процессов, которые очень схожи с нашей планетой. Однако, по словам Бирна, есть и различия. Например, Венера не имеет луны или магнитного поля. Её атмосфера в 100 раз плотнее земной. Парниковый эффект Венеры увеличивает температуру на поверхности настолько, что можно расплавить свинец – около 850 градусов по Фаренгейту. Поэтому свидетельства о подземных процессах стали настоящей сенсацией.

Сюзанна Смрекар, планетарный геофизик из Лаборатории реактивного движения НАСА в Пасадене, Калифорния, отмечает, что процессы, происходящие на Венере можно назвать «катастрофическим восстановлением поверхности». Однако некоторые учёные демонстрируют куда большее беспокойство. По их словам, сильная подземная активность обернётся гибелью сразу двух планет. Учёные заявляют, неизвестно, как будут происходить извержения и будут ли вообще. Однако если они начнутся, то могут просто разорвать Венеру на части. Осколки горящей планеты разлетятся в космосе. Есть очень большая вероятность, считают астрономы, что они попадут на нашу планету. Огненный звездопад повлечёт катастрофические последствия и может стать причиной гибели всего живого. Именно поэтому специалисты говорят, если это случится, вулканы Венеры уничтожат Землю.

Тем не менее, Бирн и его команда выражают более оптимистичный взгляд, заявляя, что вероятность уничтожения невелика. Гораздо интереснее, по его словам, какие ещё секреты скрывает Венера.