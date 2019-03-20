Пришельцы прибыли: Чёрный НЛО в форме кольца зафиксировали жители США

Сегодня, 15:08 \\ Наука / Уфология

Таинственный объект, а точнее его контуры, возникли сегодня утром в небе над штатом Колорадо. Это след, оставленный от корабля пришельцев, которые прибыли на Землю и теперь угрожают людям, уверен уфолог.

Странный объект был замечен очевидцами над Денвером. Известно, что данная местность всегда отличалась большой инопланетной, по словам уфологов, активностью. Знаменитый американский эксперт Скотт Уоринг неоднократно публиковал в своём блоге свидетельства появления пришельцев над Денвером. Некоторые даже называют его «горячей точкой инопланетян».

Официальная наука предлагала различные версии происхождения «чёрного кольца». Среди них был и след от фейерверков, и вулканическая активность. Некоторые пользователи прокомментировали появление необычного объекта и заявили, что согласны с Уорингом – это НЛО. По словам уфолога, чёрный НЛО в форме кольца, который зафиксировали жители США, может означать только одно: пришельцы прибыли.

Неоднократно утверждалось, что внеземные цивилизации посетят Землю в самое ближайшее время. Множество свидетельств – от природных катаклизмов до угрожающих метеорных потоков – говорили о том, что инопланетяне готовятся к прибытию на планету. Скотт Уоринг заявил, что «чёрное кольцо» - это на самом деле контур скрытого космического корабля, у которого после входа в атмосферу Земли возникли трудности с маскировкой. Кроме того, это может быть следом от выстрела, который произвёл прибывший НЛО.

Более скептически настроенные пользователи в комментариях указали, что таинственный чёрный след в небе – это всего лишь побочный продукт пиротехники, используемой во время соревнований по Суперкроссу.

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Автор - Альбина Холодная
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