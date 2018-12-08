ФБР начало «охоту» за учёными - Сотрудник «Зоны 51» обвиняется в краже топлива инопланетян

Сегодня, 14:56 \\ Наука / Уфология

Правоохранители заинтересовались ученым, который рассказал о своей работе на правительство в сфере инопланетных технологий.

Боб Лазар стал легендой среди альтернативных ученых – 30 лет назад он рассказал о тестировании инопланетных технологий на базе ВВС США «Area 51» (Зона 51). Исследователь поведал журналистам о секретной лаборатории S-4, которая скрыта в недрах базы. По его словам, там проходили опыты над технологиями пришельцев.

После единственного интервью доктор Лазар избегал общения с прессой, сконцентрировавшись на своем бизнесе. О конспирологе вспомнили после выхода документальной ленты «Боб Лазар: Зона 51 и летающие тарелки», в которой было сказано о проблемах ученого с законом. Так, ФБР устроило обыск у бывшего сотрудника «Зоны 51».

Оператор зафиксировал рейд федеральных агентов в офисе компании «United Nuclear». Авторы фильма уверены, что оперативники искали загадочный элемент «115», взятый Лазаром из секретной лаборатории. Доказательством предположения стал фургон для перевозки радиоактивных материалов, который прибыл с сотрудниками ФБР.

Журналист Джордж Кнапп предположил, что объект «115» - это образец топлива инопланетного корабля, который наделяет летательный аппарат необычными гравитационными характеристиками.

Что примечательно, правительство ФБР начало «охоту» за учёными после того, как Боб Лазар решил нарушить многолетнее молчание. Сотрудник «Зоны 51» косвенно обвиняется в краже топлива инопланетян, а интерес правоохранителей к его персоне возрос. Не исключено, что ученый обладает секретной информацией, которая докажет связи военных с инопланетянами. В пользу этой теории говорит тот факт, что лишь в 2013 году власти США раскрыли часть информации о «Зоне 51». Более того, существование подобного полигона отрицали официальные представители.

Поделиться новостью:
Автор - Сергей Ковалев
Главное за неделю

Бог сфотографирован? Уфологов поразило фото «галактического человека»

Невероятная фото-картина дальнего космоса была сделана фотографом Куртом Морганом. На...

«Портал в параллельный мир»: Очевидец снял на видео сияющую дыру в небе

Уфолог рассказал, что инопланетяне следят за нами из другой галактики.

До конца света 8 лет: Учёные раскрыли дату встречи Земли с громадным астероидом

Из-за размеров космического тела его столкновение с земной поверхностью полностью...

Морят голодом: Пришельцы продолжают срывать поставки продовольствия на МКС

Астронавты на орбитальном комплексе могли стать свидетелями деятельности инопланетян,...

Йети готовы к войне: Сбежавшие с Марса пришельцы захватывают Гималаи и Тибет

Индийские военные нашли цепочку следов огромного размера в Гималайских горах. Все они...

Эффект центрифуги: Нибиру раскручивает Луну для удара по Земле

Метеорит, упавший на Луну в январе – лишь первый из множества. Уфологи уверены в том, что...

Предки первых людей: На Меркурии нашли инопланетные строения громадной величины

Явно рукотворные постройки в центре кратеров учёные ранее находили и на других объектах...

Ритуальный кратер пришельцев обнаружен в Белфасте

 Уфологи обнаружили в Белфасте (Северная Ирландия) кратер, который оставили пришельцы. По...

Гуманоиды с Луны скрылись за голограммой Солнца: Пришельцы захватили МКС и не дают Илону Маску приближаться к станции

Очередной пуск ракеты SpaceX был отложен на днях из-за повторных аномальных поломок....

Меч древней цивилизации нашли на Марсе

Необычный предмет, похожий на клинок, обнаружили на Красной планете. Уфологи считают, что...

Йети пошли в атаку? Снежный человек впервые напал на людей

Отец и трое детей, прогуливаясь у подножия Гималайских гор, были вынуждены спасаться...

Чёрные дыры – это огромные порталы: Уфолог доказал телепортацию пришельцев в Солнечную систему

Нибиру оказалась только разведчиком инопланетной цивилизации. Множественные данные...
Новости партнеров
КОММЕНТИРОВАТЬ