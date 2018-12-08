ФБР начало «охоту» за учёными - Сотрудник «Зоны 51» обвиняется в краже топлива инопланетян

Правоохранители заинтересовались ученым, который рассказал о своей работе на правительство в сфере инопланетных технологий.

Боб Лазар стал легендой среди альтернативных ученых – 30 лет назад он рассказал о тестировании инопланетных технологий на базе ВВС США «Area 51» (Зона 51). Исследователь поведал журналистам о секретной лаборатории S-4, которая скрыта в недрах базы. По его словам, там проходили опыты над технологиями пришельцев.

После единственного интервью доктор Лазар избегал общения с прессой, сконцентрировавшись на своем бизнесе. О конспирологе вспомнили после выхода документальной ленты «Боб Лазар: Зона 51 и летающие тарелки», в которой было сказано о проблемах ученого с законом. Так, ФБР устроило обыск у бывшего сотрудника «Зоны 51».

Оператор зафиксировал рейд федеральных агентов в офисе компании «United Nuclear». Авторы фильма уверены, что оперативники искали загадочный элемент «115», взятый Лазаром из секретной лаборатории. Доказательством предположения стал фургон для перевозки радиоактивных материалов, который прибыл с сотрудниками ФБР.

Журналист Джордж Кнапп предположил, что объект «115» - это образец топлива инопланетного корабля, который наделяет летательный аппарат необычными гравитационными характеристиками.

Что примечательно, правительство ФБР начало «охоту» за учёными после того, как Боб Лазар решил нарушить многолетнее молчание. Сотрудник «Зоны 51» косвенно обвиняется в краже топлива инопланетян, а интерес правоохранителей к его персоне возрос. Не исключено, что ученый обладает секретной информацией, которая докажет связи военных с инопланетянами. В пользу этой теории говорит тот факт, что лишь в 2013 году власти США раскрыли часть информации о «Зоне 51». Более того, существование подобного полигона отрицали официальные представители.