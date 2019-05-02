Земля следующая: Пришельцы с Нибиру уже испытывают климатическое оружие на Луне

Сегодня, 20:54 \\ Наука / Уфология

НЛО готовятся к последней атаке. День Господень близко. Земля сгорит в огне.

Астрофизикам удалось запечатлеть вмешательство внеземной цивилизации на Луне. Необъяснимый космический луч ударил по спутнику во время полного лунного затмения. Ученые зафиксировали, что новое пятно на короткое время превысило температуру Солнца.

У специалистов не осталось сомнений: пришельцы с Нибиру уже испытывают климатическое оружие. Инопланетяне выбрали Луну как поле для испытаний новой военной техники. Ранее уже была замечена повышенная инопланетная активность на спутнике. Предположительно, на Луне находится секретная лаборатория НЛО, где происходит «слежка» на нашей планетой.

Ученые поражены мощью внеземных технологий. Они считают, что пришельцам будет достаточно часа, чтобы уничтожить 90% человечества.

В Откровении от Петра (3:10, 13) предсказали конец света. Земля сгорит в небесном огне. Наступит день Господний, все падёт перед внеземным пламенем. Планета Х приблизится, пришельцы используют «огненное» оружие и «сгорит во грехах все живое».

Уфологи предполагают, что следующая вспышка ядерной агрессии Нибиру будет направлена на Землю.

Однако представители NASA опровергают эту информацию. Ученые сообщили, что неизвестные пятна на Луне являются результатом уникального космического явления: метеориты способны выбрасывать огромное количество энергии во время полёта, что и образовывает лунные кратеры.


Поделиться новостью:
Автор - Ксения Вишневская
Главное за неделю

Бог сфотографирован? Уфологов поразило фото «галактического человека»

Невероятная фото-картина дальнего космоса была сделана фотографом Куртом Морганом. На...

Червеподобные ануннаки нанесли удар и попали на видео: Нибиру устроила серию терактов на Земле

В небе появилось длинное существо, похожее на червя, за чем последовал ужасающий взрыв на...

Морят голодом: Пришельцы продолжают срывать поставки продовольствия на МКС

Астронавты на орбитальном комплексе могли стать свидетелями деятельности инопланетян,...

Предки первых людей: На Меркурии нашли инопланетные строения громадной величины

Явно рукотворные постройки в центре кратеров учёные ранее находили и на других объектах...

Йети готовы к войне: Сбежавшие с Марса пришельцы захватывают Гималаи и Тибет

Индийские военные нашли цепочку следов огромного размера в Гималайских горах. Все они...

«Портал в параллельный мир»: Очевидец снял на видео сияющую дыру в небе

Уфолог рассказал, что инопланетяне следят за нами из другой галактики.

Эффект центрифуги: Нибиру раскручивает Луну для удара по Земле

Метеорит, упавший на Луну в январе – лишь первый из множества. Уфологи уверены в том, что...

Предки первых людей: На Меркурии нашли инопланетные строения громадной величины

Явно рукотворные постройки в центре кратеров учёные ранее находили и на других объектах...

«На закате человечества»: Солнце поглотит Нибиру – ударная волна уничтожит всё живое

Уфолог выяснил, где именно находится Нибиру. Оказалось, Планета Х уже совсем рядом с...

Гуманоиды с Луны скрылись за голограммой Солнца: Пришельцы захватили МКС и не дают Илону Маску приближаться к станции

Очередной пуск ракеты SpaceX был отложен на днях из-за повторных аномальных поломок....

Магматические обломки: Луна «родилась» от Земли в результате мощного удара

Учёные рассказали о том, что магма разрушается, конец Луны близится. Она готовит себе на...

Ритуальный кратер пришельцев обнаружен в Белфасте

 Уфологи обнаружили в Белфасте (Северная Ирландия) кратер, который оставили пришельцы. По...
Новости партнеров
КОММЕНТИРОВАТЬ