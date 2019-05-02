Земля следующая: Пришельцы с Нибиру уже испытывают климатическое оружие на Луне

НЛО готовятся к последней атаке. День Господень близко. Земля сгорит в огне.

Астрофизикам удалось запечатлеть вмешательство внеземной цивилизации на Луне. Необъяснимый космический луч ударил по спутнику во время полного лунного затмения. Ученые зафиксировали, что новое пятно на короткое время превысило температуру Солнца.

У специалистов не осталось сомнений: пришельцы с Нибиру уже испытывают климатическое оружие. Инопланетяне выбрали Луну как поле для испытаний новой военной техники. Ранее уже была замечена повышенная инопланетная активность на спутнике. Предположительно, на Луне находится секретная лаборатория НЛО, где происходит «слежка» на нашей планетой.

Ученые поражены мощью внеземных технологий. Они считают, что пришельцам будет достаточно часа, чтобы уничтожить 90% человечества.

В Откровении от Петра (3:10, 13) предсказали конец света. Земля сгорит в небесном огне. Наступит день Господний, все падёт перед внеземным пламенем. Планета Х приблизится, пришельцы используют «огненное» оружие и «сгорит во грехах все живое».

Уфологи предполагают, что следующая вспышка ядерной агрессии Нибиру будет направлена на Землю.

Однако представители NASA опровергают эту информацию. Ученые сообщили, что неизвестные пятна на Луне являются результатом уникального космического явления: метеориты способны выбрасывать огромное количество энергии во время полёта, что и образовывает лунные кратеры.



