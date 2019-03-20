Инопланетяне зародили жизнь на Земле, прилетев на сигарообразном теле – уфологи

Учёные предположили, что люди – это инопланетяне, чей родной мир вращается вокруг Солнца.

Осенью 2018 года в космосе был зафиксирован сигарообразный объект, получивший название «Оумуамуа». По мнению исследователей, человеческая жизнь могла долгие годы путешествовать на борту такого объекта. В свою очередь уфологи смело утверждают, что жизнь на Земле зародили никто иной, как инопланетяне, прилетев на сигарообразном теле.

Проанализировав ситуацию, ученый-планетолог Билл Боттке назвал расстояние такого объекта от Земли до Солнца. Оно составляет около 150 миллионов километров, причём объект не один. В космическом пространстве полно подобных ему тел и они, по мнению Боттке могут передавать жизнь из мира в мир вокруг космоса. Иными словами, «Оумуамуа» является мощным инопланетным кораблём, длиной 800 метров, с помощью которого они могут путешествовать в далёком космосе.

Уфологи предполагают, что, пролетая однажды возле Земли, пришельцы закинули на её поверхность бактерии, в следствие чего появились люди. Прошли тысячи лет и обитатели космоса решили вмешаться в жизнь своего эксперимента. Об этом свидетельствуют их частые появления среди людей, зачастую в облике бигфутов.

Кроме того, климат на поверхности кометы, идеально подходит для поддержания жизни и сохранения микробов, так что, по всей вероятности, пролетая мимо Земли, пришельцы направлялись к другой планете с намерением зародить на ней жизнь. Ведь с Землёй и Марсом у них вышло.