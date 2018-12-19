Делают себе второй дом: Пришельцы обосновались в Архангельске, создавая аномальный климат

Ещё в начале апреля в Архангельске жители заметили НЛО, после чего аномальная погода захлестнула город. Непривычный для мая снегопад стал настоящим предвестником конца света, считают уфологи.

Весна для жителей Архангельска выдалась богатой на аномальные события. Так, в прошлом месяце нформационное агентство «ВладТайм» сообщало, как жители города могли наблюдать необычный объект возле утреннего Солнца. Тогда уфологи предположили, что это загадочная планета Нибиру, которая использует нашу звезду для своих целей.

Сегодняшние события лишь подтвердили эти опасения – в весеннем Архангельске выпал снег. Метеорологи пока не смогли объяснить такое количество осадков, а альтернативные ученые убеждены, что необычная погода – это происки пришельцев. По мнению уфологов, Архангельск был выбран аннунаками с планеты Нибиру для подготовки своей базы вторжения.

Это предположение объясняет тот факт, что на далекой планете должна быть низкая температура воздуха. Судя по всему, пришельцы решили «модернизировать» наш климат для своих целей. По мнению горожан, загадочный объект у Солнца приблизился к звезде для изменения ее свойств. Это могло стать причиной майского снега.

Не исключено, что аннунаки делают себе второй дом из нашей планеты: пришельцы уже обосновались в Архангельске, создавая аномальный климат. В этом случае справедливы теории уфологов, считающих невозможной инопланетную войну. Альтернативные ученые уверены, что нашим галактическим «соседям» достаточно изменить климат Земли, что бы человечество исчезло.