Предки первых людей: На Меркурии нашли инопланетные строения громадной величины

Сегодня, 21:50 \\ Наука / Уфология

Явно рукотворные постройки в центре кратеров учёные ранее находили и на других объектах Солнечной системы. Большинство планет вокруг Земли могут быть обитаемы разумными существами, утверждают уфологи.

Ежедневно в Сети появляются десятки видеороликов и фотоснимков, посвящённых инопланетным явлениям, но лишь единицы из них можно рассматривать в качестве весомых доказательств внеземной жизни. Одно из таких видео сразу же заинтересовало уфологов со всего мира, ведь астрономы с помощью продвинутой оптики нашли строения громадной величины на Меркурии. Данная планета известна своим визуальным сходством с Луной, а также тем, что Меркурий наиболее приближен к Солнцу среди всех прочих объектов Солнечной системы. На видео астроном показал один из огромных меркурианских кратеров величиной примерно 10 км, в центре которого располагалась башня высотой не менее 3 км. Вряд ли существует природное явление, которое способно «построить» столь высокий шпиль в месте, куда когда-то упал тяжелейший метеорит, поэтому природа найденной башни, по мнению исследователей, явно рукотворная. Этот объект возвышается среди скалистых наслоений, словно земной небоскрёб, выделяющийся на фоне более низких построек. Вполне возможно, в самом низу кратера располагается настоящий город пришельцев, где они скрываются от невыносимого зноя из-за болезненной близости со звездой, но непроглядная тень не даёт рассмотреть даже малейшие очертания породы вокруг шпиля.

Температура на поверхности Меркурия, обладающего собственным магнитным полем благодаря металлическому ядру, колеблется от -173 до +427 градуса по Цельсию, а атмосфера планеты на 42% состоит из кислорода, содержа в себе гелий, водород и прочие вещества, присутствующие в земном воздухе. В подобных условиях могли появиться предки первых людей, которые в большинстве своём должны обитать в подземных сооружениях, сохраняющих приемлемые для поддержания жизни температуры. Напомним, похожие шпили были ранее найдены также и в центрах кратеров на Луне, что может означать присутствие живых существ и на естественном спутнике Земли. Не исключено, что NASA и «Роскосмос» заинтересовались лунной колонизацией потому, что в руки астронавтов попали весомые доказательства инопланетян, скрывающихся на земном спутнике.

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Автор - Александр Соловьёв
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