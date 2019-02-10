Оборотни с Нибиру: Обнаружены загадочные светящиеся шары способные принимать любую форму

Пришельцы с Планеты X высадились на Землю для подготовки к Концу Света.

Как ранее сообщалось, в небе над штатом Феникс были замечены загадочные светящиеся объекты. По мнению конспирологов представители Планеты Х собираются устроить на планете Армагеддон и их высадка в сосновых лесах может иметь тому логическое обоснование.

Площадь территории Piney Woods (Техас, США) составляет 141 000 квадратных километров. Такая массивная и плотно засаженная деревьями территория способна скрыть присутствие больших групп ануннаков.

Егеря и жители близлежащих населенных пунктов сообщают об участившихся случаях встречи таинственных светящихся шаров поздно ночью. Такие шары способны принимать любую форму. Люди отмечают, что это явно не сверчки. Огоньки подлетают близко и меняют свои размеры. Они как будто оценивают людей. Также люди заметили участившиеся случаи выхода на тропинку волков и пантер, которые будто возникли из ниоткуда.

Исследователь паранормального Роб Риггс, отмечал что в этих лесах и ранее наблюдали таинственные явления, связанные с загадочными шарами света, а также наблюдали загадочные появления хищников и даже Йети. Были зафиксированы случаи когда звери растворялись на глазах, оставляя за собой облако пара.

По мнению конспирологов в этих лесах базируется группа пришельцев способных принимать любые формы. «Оборотни Нибиру» способны принимать форму любых живых существ. Такая камуфляжная способность говорит о том, что пришельцы готовятся к внедрению и изучают нас. Гущи техасских лесов служат им отличным прикрытием пред готовящимся нападением.

По мнению уфологов, вхождение Земли в пояс обломков кометы Галлея 4-6 мая способно прикрывать массированное прибытие пришельцев на Землю.