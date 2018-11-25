Звёздный купол: Землю может уничтожить метеоритный дождь

Сегодня, 16:05 \\ Наука / Уфология

В NASA сделали предупреждение об угрозе, которую несут метеориты и космический мусор, входящие в земную атмосферу. Специалисты призвали весь мир объединиться и создать эффективную защиту планеты.

Джим Брайденстайн, руководитель Космического агентства США выступил с серьёзным заявлением по поводу планетарной катастрофы, которую могут нести падающие на Землю астероиды. В качестве примера он привёл падение метеорита в Челябинске в 2013 году. От этого 17-метрового космического объекта пострадали около 1600 человек от ударной волны и разрушений. При этом глава NASA подчеркнул, что на Землю могли упасть астероиды гораздо крупнее челябинского. По прогнозам Брайденстайна, нашу планету может уничтожить метеоритный дождь, если государства не объединятся перед угрозой.

Учёные в области космоса давно исследуют способы защиты Земли от падения метеоритов или космического мусора, которого очень много. Главную сложность составляет прогноз столкновения, который нужно получить за несколько лет. Сейчас наука позволяет предсказывать прохождение астероидов в земной атмосфере. В качестве защиты предлагаются несколько основных вариантов. Самый популярный – это некий «звёздный купол», сильное магнитное поле, проходя через которое метеорит тратит огромное количество энергии и сгорает, не долетая до поверхности Земли. Второй вариант находится на стадии идеи. Предполагается, что астероиды можно будет сбивать с траектории, создав препятствия на пути. Однако для этого необходимо с высокой вероятностью предсказать маршрут падения за несколько лет. В NASA считают, что все страны незамедлительно должны принять совместное участие в защите планеты, ведь следующие крупные метеориты прогнозируемо пройдут в опасной близости через 10-15 лет.

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Автор - Антон Словацкий
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