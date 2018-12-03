На астероиде Бенну нашли останки неизвестного существа

Вчера, 21:51 \\ Наука / Уфология

Мумифицированное «лицо пришельца» похоже на фрагменты, которые ранее обнаружили на Марсе, считают уфологи.

В конце прошлого года межпланетная станция OSIRIS-Rex достигла орбиты околоземного астероида Бенну, который был открыт три года назад. При сближении аппарат сделал несколько снимков астероида, которые вызвали интерес у альтернативных ученых. Так, при детальном рассмотрении на поверхности Бенну заметили необычный объект.

Окаменелость походит на мумифицированный остаток фрагмента, напоминающего голову млекопитающего. Увеличение снимка позволяет рассмотреть линию носа, рта, и глаз. Можно было бы сослаться на оптическую иллюзию, но симметрия в «лице» просматривается невооруженным глазом. У альтернативных ученых нет сомнений – это фрагмент тела разумного существа.

В пользу этой теории говорят результаты исследования снимков поверхности Марса. Недавно уфологии обратили внимание на похожий объект, который заметили на снимке марсохода Curiosity. Эксперты считают, что эти фрагменты позволят создать портрет существ, населявших Красную планету.

Судя по всему, представитель загадочной цивилизации обладал большими глазами и неоднородной структурой кожи, а его нос был крайне мал. Стоит отметить, что это соответствует гипотетическому описанию существ, которые могли бы жить в условиях низкой гравитации и агрессивной атмосферы. Существует предположение, что на астероиде Бенну нашли останки неизвестного существа, которое обитало на Марсе. Это косвенно подтверждает предположение конспирологов о марсианах, которых уничтожили воинственные ануннаки с загадочной планеты Нибиру. Вероятно, останки попали в открытый космос после уничтожения атмосферы Марса.

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Автор - Сергей Ковалев
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