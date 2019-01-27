Меч древней цивилизации нашли на Марсе

Необычный предмет, похожий на клинок, обнаружили на Красной планете. Уфологи считают, что это орудие цивилизации, обитавшей на Марсе задолго до уничтожения жизни якобы жителями Нибиру.

Уфолог Скотт Уоринг разместил на своем канале в YouTube необычное видео. На нем показаны снимки поверхности Марса, полученные марсоходом Curiosity. Среди относительно обыденных пейзажей, включающих скалы и камни, на фото явно выделялся необычный предмет. При детальном рассмотрении оказалось, что необычная вещь очень похожа на меч.

Странный предмет по форме напоминает древнегреческий меч ксифос. На фото четко различимы части – рукоять, лезвие, и гарда, которые являются деталями любого меча. Клинок загадочного оружия изогнут под воздействием неизвестных сил. Не исключено, что его погнул упавший камень.

Скотт Уоринг подчеркивает, что текстура меча прямо указывает на то, что он сделан из металла. Более того, на нем видны следы сильной коррозии. По мнению конспирологов, это следы древней цивилизации, которая обитала на Марсе до последних жителей планеты, уничтоженных неизвестной силой. Согласно одной из теорий, цивилизацию Марсиан уничтожили воинственные ануннаки, прибывшие с планеты Нибиру.

Вероятно, страшные боевые действия, стершие любое упоминание о жизни марсиан, выбросили ископаемое оружие на поверхность планеты. Это якобы доказывает и тот факт, что на Красной планете находится вода, скрытая под 1,5-километровым слоем льда. Не исключено, что захватчики уничтожили атмосферу планеты, сделав ее непригодной для жизни, а меч древней цивилизации, который нашли на Марсе, лишь подтверждает это.