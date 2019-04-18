Инопланетный фен охлаждает Титан: Люди могут переселиться на спутник Сатурна быстрее Нибиру

Вчера, 18:57 \\ Наука / Уфология

Жители Земли пытаются выиграть гонку по заселению Титана у Планеты Х. Пришельцы начали активно захватывать объекты Солнечной системы, чтобы человечество не смогло их колонизировать.

На Титане замечен холодный и мощный вихрь, который очень быстро охлаждает спутник Сатурна. По словам учёных, это явление довольно интересно, поскольку оно говорит об очередном сходстве Земли и Титана. Вихрь был зафиксирован космическим кораблём NASA Кассини. Однако уфологи полагают, что природа вихря искусственная. Они уверены, что вихрь образован благодаря пришельцам с Нибиру. Эксперты заявили, что они собираются переселяться и уже нашли подходящее место, а вихрь - это мощный инопланетный фен, который охлаждает Титан.

Об этом говорят и многочисленные подтверждения движения Нибиру от Солнца в сторону Сатурна. Оказалось, что, по словам израильского специалиста, Планета Х сейчас находится возле Венеры. Её жители на космических кораблях уже отправились к Сатурну, чтобы подготовить Титан к переселению.

NASA также осведомлены об этом путешествии. Сейчас космическое агентство активно изучает возможность отправки зонда на спутник Сатурна, а один из инженеров предложил не тратить время и сразу отправить туда людей. Он уверен, что из-за плотной атмосферы космическая радиация перестанет быть угрозой для человечества. По его словам, люди могут переселиться на Титан быстрее пришельцев.

Япония хочет быть первой в покорении нового космического тела, а потому даже стартапы страны ставят в качестве своей цели Луну Сатурна. При этом запуск японского космического аппарата MOMO-F3 намечен уже на завтра и произойдёт около 4-х часов утра 30 апреля по московскому времени. Ракета уже прошла все возможные испытания на Земле.

Астрономы замечали, что Титан очень похож на Землю, а потому он – единственный объект в Солнечной системе, на котором в теории могли быть жить люди. Неудивительно, что данное космическое тело вызывает интерес не только у жителей Земли, но и у инопланетян. Пока неизвестно, кто выиграет в этой гонке заселения Титана, Нибиру или Земля, но, по словам уфологов, пришельцы уже на несколько шагов впереди. Пока люди продумывают экспедиции, инопланетяне их уже совершают. Официальная наука не принимает доводы относительно пришельцев, но идея заселить спутник Сатурна кажется им крайне привлекательной и вполне осуществимой.

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Автор - Альбина Холодная
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