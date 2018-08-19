Археолог из Дании нашел уникальную старинную печать

Находка была обнаружена в Дании неподалеку от городка Хедде в Западной Ютландии. Известно, что печать уникальна. Она отлично сохранилась, благодаря чему удалось идентифицировать человека, которому она принадлежала.

Лассе Оттесен является археологом-любителем. Мужчина переда находку в Национальный музей в Копенгагене. Там над печатью уже поработали специалисты и смогли провести первые анализы. По словам экспертов, обладательницей старинной вещи была женщина по имени Элизабет. Время изготовления печати датируется примерно XIV веком.

Как рассказали ученые, Элизабет являлась дочерью очень обеспеченного человека. Им был Нильс Бугге. Известно, что в он являлся самым богатым и влиятельным человеком Ютландии. История запомнила его как лидера восстания против датского короля Вальдемара IV, который правил с 1340 по 1375 годы.

Напомним, ранее сообщалось, что археологи из Дании сделали открытие, которое может изменить историю. Специалисты обнаружили церковное кладбище. Возраст останков, по предварительным данным, говорил о том, что на месте столицы Дании существовало поселение еще тысячу лет назад.