Ученые рассказали несколько мифов о человеческом теле

Ученые решили раскрыть правду о человеческом теле и рассказать все существующие мифы по данному поводу.

Довольно часто люди делятся неправильной информацией друг с другом. Человеческое тело также входит в список мифов, которые люди придумывают при передаче новой информации. Многие заблуждаются в том, что отпечатки пальцев довольно уникально. Саймон Коул, который является криминологом, провел свое исследование в 2005году, которое показало дактилоскопические ошибки в 22 случаях. Также способность сворачивать язык в трубочку имеют не все, так как данная возможность не объясняется генетикой.

Далее ученые смогли доказать, что человек имеет не 5 чувств, а намного больше. Результаты показали, что их от 22 до 33. Далее идет миф о росте волос после смерти. Более того, в него верит каждый второй. После ухода человека из жизни рост волос прекращается из-за отсутствия влаги.

Лунатиков нужно сразу же возвращать в постель, а не следить за их путешествиями, как это принято считать. А переваривание жевательной резинки никак не может занимать семь лет .

На этом этапе мифы не заканчиваются, на самом деле их довольно много, но не все имеют представления о фактах и реальности.

Ранее ученые закончили проводить исследования, которые заняли восемь лет. Результаты показали, что сон, который составляет более 6-8 часов, влияет на развитие заболеваний сердечно-сосудистой системы.